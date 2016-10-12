РФ ще до окупації Криму мала списки "неблагонадійних" українських журналістів - Безсмертний

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За словами Безсмертного, громадянам України треба зважувати усі ризики перед тим, як їхати до Росії, Білорусі та Казахстану, бо це одна митна територія та прикордонна зона.

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"Списки таких неблагонадійних існували ще тоді, коли я працював послом у Білорусі. На той момент у цих списках було 372 особи. До них належали журналісти, громадські діячі, політики", - повідомив він.

"Вважалося, що вони там можуть спричинити до якихось дій і т.д. Сьогодні ситуація ще складніша, бо спецслужби Росії слідкують за поведінкою цих людей, і будь-який мінімальний факт у поведінці, який може бути протрактований як збір інформації, розвідувальна діяльність, підривна діяльність буде використано для того, щоб будь-кого звинуватити і закрити до в'язниці", - наголосив Безсмертний.

Зокрема, він додав, що це робиться для подальшого шантажування української сторони на переговорах.

Разом з тим екс-представник України у політичній підгрупі висловив переконання, що звільнення затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка виключно залежить від російського президента Володимира Путіна і від того, як він буде оцінювати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд в Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.

Нагадаємо також, що Роман Безсмертний в 2010-2011 роках обіймав посаду посла України у Білорусі.