Медведько назвав попередні причини катастрофи Ту-154 під Донецьком

Попередні причини катастрофи російського пасажирського літака Ту-154 під Донецьком 22 серпня - це погодні умови і неправильні дії екіпажу літака, заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, він уточнив, що екіпаж літака мав інформацію про грозовий фронт, але прийняв рішення пройти його зверху, внаслідок чого літак викинуло на висоту майже 12 тисяч 800 метрів. Після цього, зазначив генпрокурор, у літака відмовили два двигуна, він увійшов у плоский штопор, а неконтрольоване падіння літака тривало 4 хвилини.

У матеріалах справи фігурують 6 свідків, повідомив О.МЕДВЕДЬКО. За його словами, один зі свідків зафіксував падіння літака на відеокамеру у мобільному телефоні. Цей телефон вилучено слідством, уточнив генпрокурор.

У справі триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, який виконував рейс “Анапа - Санкт-Петербург”, розбився 22 серпня у Донецькій області. Загинули усі 160 пасажирів, зокрема 45 дітей, а також 10 членів екіпажу.