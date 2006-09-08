Бокий обіцяє сенсацію у справі Гонгадзе

Під час заслуховування інформації у Верховній Раді України про стан розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе “буде невеличка сенсація”, сказав кореспонденту УНІАН народний депутат України Іван БОКИЙ (фракція СПУ).

При цьому він лише додав, що “буде дуже важливе свідчення”.

На запитання, чи це буде свідчення екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, депутат не дав позитивної відповіді. Водночас І.БОКИЙ підтвердив, що розмовляв із М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ по телефону. За його словами, той сам висловив бажання бути в Україні під час заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України інформації генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА про стан розслідування кримінальної справи Гонгадзе.

За словами І.БОКОГО, у цій телефонній розмові не йшлося, про що М.МЕЛЬНИЧЕНКО може сказати, зокрема, у Верховній Раді України. “МЕЛЬНИЧЕНКО сам виявив бажання приїхати і знає, що буде робити”, -зазначив він.

Як сказав І.БОКИЙ, точна дата приїзду М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Україну не називалася.

На запитання, чи буде забезпечена охорона М.МЕЛЬНИЧЕНКУ, депутат відповів, що це не є його компетенцією, але оскільки голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звертався до Посольства США, щоб воно посприяло приїзду М.МЕЛЬНИЧЕНКА, то і питання охорони також буде вирішено.

І.БОКИЙ нагадав, що М.МЕЛЬНИЧЕНКУ США надали статус політичного біженця. За його словами, зрозуміло, що у такій ситуації, а також враховуючи те, що екс-майор є “особливо важливим свідком”, Генеральна прокуратура України відповідно звернеться до СБУ та МВС щодо надання охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКУ. На думку депутата, усі ці питання будуть вирішені.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про інформацію генерального прокурора України щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”, внесений І.БОКИМ. Даним проектом постанови передбачено заслухати цю інформацію на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 вересня.

На переконання І.БОКОГО, парламент підтримає цей проект постанови і заслуховування інформації відбудеться. За його словами, якраз у вересні виповниться шість років від дня вбивства Г.Гонгадзе, а винуватці злочину досі не покарані.