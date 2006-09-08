Змінено головних податківців у чотирьох областях

Наказом Державної податкової адміністрації України від 6 вересня Валентина ОСИПЕНКА поновлено на посаді голови Державної податкової адміністрації у Чернігівській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики та масово-роз’яснювальної роботи ДПА України, В.ОСИПЕНКО у 1998-2004 роках уже обіймав посаду голови ДПА у Чернігівській області. Віталій ВЕДМІДЬ, який до цього часу обіймав посаду голови ДПА у Чернігівській області, звільнений наказом ДПА України.

Крім того, наказом ДПА України від 7 вересня Сергія ШИНКАРЕНКА призначено на посаду голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області. Василь АНДРУХІВ, який до цього часу обіймав посаду голови ДПА у Дніпропетровській області звільнений наказом ДПА України.

Також наказом ДПА від 6 вересня Віктора БАШУКА призначено на посаду голови Державної податкової адміністрації у Рівненській області. При цьому Богдан ЗОРІЙ, який до цього часу обіймав посаду голови ДПА у Рівненській області звільнений наказом ДПА України.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 6 вересня Андрія СОКІЛА призначено на посаду голови Державної податкової адміністрації у Полтавській області. Василь ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ, який до цього часу обіймав посаду голови ДПА у Полтавській області, звільнений наказом ДПА України.