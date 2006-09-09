Навіщо ”Наша Україна” в оновленій антикризовій коаліції?

Для того, щоб не допустити диктатури якої-небудь однієї з партій, що входять в коаліцію, потрібна присутність в цій коаліції «Нашої України».

Таку думку висловив голова фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО під час вечірнього ефіру на ICTV в передачі «Свобода слова».

За його словами, це дуже важливо.

В.ЦУШКО також характеризує нинішню ситуацію таким чином, що після створення антикризової коаліції в Україні з`явилася політична стабільність.

За його словами, фактично «Наша Україна» вже входить в коаліцію, але де-юре – ще ні.

Під час полеміки в рамках передачі з своїм однопартійцем Йосипом ВІНСЬКИМ, В.ЦУШКО звинуватив його в провалі СПУ на останніх парламентських виборах: «6% - це провал», - сказав В.ЦУШКО. Він також стверджує, що саме Й.ВІНСЬКИЙ, «як перший заступник» голови партії Олександра МОРОЗА, відповідав за результат партії на виборах.

У свою чергу Й.ВІНСЬКИЙ відкинув ці звинувачення і сказав, що за результат партії на виборах відповідав її лідер О.МОРОЗ, тоді як він, будучи першим секретарем політради СПУ не був згодний з вибраною партією стратегією на виборах.

Створена нова антикризова коаліція за участю 233 депутатів Партії регіонів, СПУ і КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в парламенті була створена Антикризова коаліція, до складу якої увійшли Партія регіонів (186 народних депутатів), фракція Соціалістичної партії (33 депутати) і Комуністичної партії України (21 депутат).