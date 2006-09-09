Коаліція має розширитися за рахунок представників НСНУ і БЮТ

Колишній прем`єр-міністр України і лідер Народно-демократичної партії Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО бачить розширення коаліції за рахунок представників НСНУ і БЮТ.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Киевский телеграф» від 8 - 14 вересня №35.

За його словами, «в першу чергу, розширення може відбутися за рахунок представників НСНУ і БЮТ. Та ж депутатська група Анатолія КІНАХА в даний час активно шукає своє місце, 15-20 депутатів збираються піти від Юлії ТИМОШЕНКО». При цьому він зазначив, що "уживатися" з комуністами їм ідеологічно дуже важко». На думку В.ПУСТОВОЙТЕНКА, «доведеться шукати золоту середину: або залишити нинішню "трійку", або ж знайти форму приєднання лояльної частини "Нашої України".

«У тому, що НСНУ цілком увійде до коаліції, я вірю слабо. Тим більше що дієва парламентська більшість вже є», - сказав В.ПУСТОВОЙТЕНКО, зазначивши у зв`язку з цим «мужній крок Президента ЮЩЕНКА, який подав на затвердження ВР кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА». За його словами, «якби Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) цього не зробив, то уряд не був би сформований».

«Тепер же ефективність діяльності коаліції й Кабміну залежатиме від того, чи зуміють вони налагодити спільну конструктивну роботу. Якщо ж Кабмін ЯНУКОВИЧА стане проводити політику Павла ЛАЗАРЕНКА — "це все моє", — то наслідки будуть украй негативними», - прогнозує В.ПУСТОВОЙТЕНКО.