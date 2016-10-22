У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла "спільної мови"

Про це в інтерв'ю одному з російських пропагандистських телеканалів розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Спільна мова проявляється не так часто, як хотілося б. Її мало, спільної мови", — прокоментував Пєсков переговори "нормандської четвірки". При цьому він зазначив, що "поки на цій стадії" відсутність "спільної мови" компенсує готовність лідерів продовжувати роботу у форматі "нормандської четвірки".

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Пєсков також розповів про володіння глав Росії, України, Німеччини та Франції іноземними мовами.

Путін, за його словами, також "використовує англійську для того, щоб переговорити "на ногах" кілька хвилин з Олландом".

Президент України Петро Порошенко "намагається розмовляти трьома мовами", уточнив прес-секретар президента Росії.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.