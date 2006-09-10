Мороз: широка коаліція вже існує

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що з проекту закону про Кабінет міністрів буде вилучено положення про довічний статус міністра.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" у неділю.

"Прийде цей проект (закону про Кабмін - УНІАН), подивимося, і всі новації такого змісту будуть відкинуті", - заявив О.МОРОЗ.

Також він висловив думку, що в першу чергу Верховна Рада має прийняти закони про Кабінет міністрів, про опозицію, про організацію державних закупівель та про бюджет.

Щодо існування широкої коаліції, то О.МОРОЗ вважає, що вона вже фактично існує, оскільки "Наша Україна" достатньо представлена в уряді. Він зазначив, що слід лише «узаконити юридично те, що вже існує».

На думку спікера, наразі йдеться не про приєднання "Нашої України" до антикризової коаліції, а про об’єднання політичних сил.