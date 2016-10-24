Безсмертний вказав на невідповідність реальної лінії розмежування на Донбасі та виписаної у "Мінську"

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України, екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає 112 Україна.

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"Якщо подивитися на Мінськ-1 і Мінськ-2, і на лінію розмежування, то вона не співпадає, реальна лінія і та, що виписана документами. При цьому Дебальцеве – це лише один із фрагментів неспівпадіння. І чому зараз підняли це питання? Тому що Україна в Мінську підняла це питання і наполягала на тому, що кордон має повернутися до того, який зазначено в мінських документах. Україна точно так може поставити і буде ставити питання по інших точках, як і Росія, тому що на лінії розмежування є і інші точки, де є неспівпадіння. Тому ця дискусія ще попереду", - зазначив він.

При цьому Безсмертний пояснив, чому наразі було порушене питання щодо Дебальцевого.

"Очевидно, що для окупованої зони - це точка номер один комунікації з залізницею. І невипадково ми бачимо постійне постачання озброєнь, боєприпасів, техніки, яке йде через залізничний вузол в Дебальцеве. Яке, до речі, росіяни за власні кошти і відновлювали після боїв. Тому Дебальцеве для Росії важлива точка в комунікації з окупованою зоною", - сказав він.

Раніше в Кремлі заявили, що Росія не згодна з поверненням окупованого Дебальцевого під контроль України, робота з цього питання буде продовжуватися на рівні міністрів і помічників.