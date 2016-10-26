Росія не пустила місію Червоного Хреста до українських заручників – Порошенко

Росія знову відмовила місії Червоного Хреста у візиті до українських заручників попри домовленості, які були досягнуті у Берліні. Про це заявив президент Петро Порошенко під час вручення вірчої грамоти Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом, передає парес-служба глави держави.

«Сьогодні ми отримали офіційну відмову щодо відвідання представникам найширшої гуманітарної місії – Міжнародної організації Червоного Хреста. Їм знову було відмовлено в допуску до наших заручників», - сказав президент, додавши, що «це є категорично неприйнятним, коли домовленості не виконуються»

За словами Порошенка, також неприпустимо невиконання домовленостей щодо припинення вогню, адже представники місії ОБСЄ знову потрапили під обстріл.

Читайте такожНа "нормандській" зустрічі Путін побоявся пити пиво, яким пригощала Меркель: прийшов зі своїм - ЗМІ

Крім того, Порошенко підкреслив, що санкції проти Росії мають біти продовжені в разі, якщо Кремль не виконуватиме взяті на себе зобов’язання.

Нагадаємо, сьогодні перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що очікує від контрольованих Росією бойовиків на Донбасі надання координатору ОБСЄ в гуманітарній підгрупі дозволу на відвідування українських заручників на окупованій території.

Геращенко пояснила, що координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі перебуває на Донбасі вже декілька днів.