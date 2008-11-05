На честь перемоги Обами Тимошенко процитувала спортивну рекламу

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Барака ОБАМУ з перемогою на виборах Президента США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

“Ваша перемога є натхненням для нас. Те, що здавалося неможливим, стає можливим”, - йдеться у телеграмі Ю.ТИМОШЕНКО на адресу Б.ОБАМИ.

Прем‘єр-міністр України переконана, що лідерство та натхнення, які продемонструє новий Президент США, можуть змінити світ на краще.

“Ви починаєте роботу на цій посаді у нелегкий для всього світу час, але ваш талант лідера, я не сумніваюсь, є саме тим, що потрібно зараз”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голосування на виборах Президента США офіційно закінчилося о 8.00 за київським часом, коли закрилися виборчі дільниці у штаті Аляска.

Ще до закінчення голосування дані динаміки підрахунку голосів на виборчих дільницях в інших штатах, а також екзит-поли засвідчили, що 44-м Президентом США обрано сенатора-демократа Барака ОБАМУ.

Остаточно нового Президента США буде обрано 15 грудня 2008 року, коли відбудеться засідання Колегії вибірників. Інавгурація нового Президента США має відбутися 20 січня 2009 року.