У G7 занепокоїлись гальмуванням реформ в Україні через законодавчі ініціативи

Посли країн G7 застерегли Київ від законодавчих ініціатив, які можуть завадити намаганням України побороти корупцію. Зокрема, це стосується системи електронного декларування.

Своє занепокоєння посли «Великої сімки» та голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюга Мінгареллі висловили у листі президенту Петру Порошенку від 25 жовтня, пише «Європейська правда», посилаючись на лист, який опинився у розпорядженні видання.

"Зокрема, деякі законопроекти, якщо будуть прийняті, зможуть послабити систему електронних декларацій і згорнути правомочність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дослідженні та веденні справ щодо корупції високого рівня", - йдеться у листі.

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В той же час, у листі посли все ж відзначили досягнення України у боротьбі з корупцією. Увагу приділили важливості діяльності НАБУ та запуск е-декларування. Адже, як відзначається у листі, для цих інституцій першочергове значення має відсутність політичного втручання у їхню роботу.

"Ми спостерігаємо, що протягом останніх тижнів кілька законодавчих ініціатив несуть загрозу цій важливій антикорупційній системі (електронних декларацій - Ред.) та реформам на порядку денному", - зазначили посадовці у листі, висловивши свою стурбованість щодо технічних збоїв у системі електронних декларацій. Посли закликали Київ виправити всі несправності.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.

Раніше, 19 жовтня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що система електронного декларування витримує навантаження від роботи майже 45 тисяч зареєстрованих осіб.