Мельничук звинувачує Лихоліта у неправдивих показаннях проти бійців "Айдару"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельничук сказав журналістам біля будівлі Генеральної прокуратури України.

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«Айдар» - це велика сім'я, і ми у своїй сім'ї самі розберемося. Але є момент, що Лихоліт дав неправдиві покази на бійців батальйону. І сьогодні в Старобільську проходить судове засідання щодо Ельмеса Романа Романовича... Ця людина вже більше року сидить в СІЗО за неправдивими показаннями, які дав саме Лихоліт», - зазначив Мельничук.

Депутат запевнив, що має пакет документів, які підтверджують його слова. Він хоче передати їх до Генпрокуратури.

Мельничук сказав, що через покази Лихоліта «сиділо ще як мінімум п'ятеро».

«Моя справа - витягнути бійців із в'язниці. Ніхто не має права садити людину без доказів», - зауважив Мельничук.

Також, за його словами, Лихоліт намагається дискредитувати його як політика та особистість.

Окрім того, депутат прокоментував затримання правоохоронцями "айдарівця" Ігора Радченка, який має позивний "Рубєж".

Радченко, як і Лихоліт, підозрюється в організації озброєної банди, розбоїв, проникненні в житло, викраденні людей.

«Ігор Радченко, як з’ясувалося, був адвокатом. Я його взяв, щоб він надавав юридичну підтримку. Потім виявилося, що це людина, яка була бандитським адвокатом із команди Бойка", - стверджує Мельничук.

Мельничук заявляє, що Радченко з низкою інших осіб мають відношення до мародерства.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Апеляційний суд Києва обрав особисту поруку народних депутатів України Єгора Соболєва, Андрія Лозового, Семена Семенченка, Ігоря Мосійчука та інших мірою запобіжного заходу Лихоліту.

1 липня Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Він підозрюється в організації банди та розбійних нападах.