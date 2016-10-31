Рада цього тижня звернеться до ЄП щодо ухвалення рішення про "безвіз" для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що у парламенті створено робочу групу, яка готуватиме звернення до Європарламенту з тим, щоб рішення про безвізовий режим було прийнято до річниці початку Євромайдану.

"Я думаю, що ми, якщо не у вівторок, то у четвер зможемо спільно вийти на це рішення і дати публічне звернення, бо справді Україна виконала весь блок питань, який був перед нами поставлений. Ні одна країна не мала стільки вимог щодо виконання безвізового режиму, аніж це мала Україна", - наголосив Парубій.

Читайте також"Страшилки" не виправдались: Порошенко заявив про виконання Україною 144 вимог для отримання "безвізу"

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

23 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що ЄС ухвалить рішення про запровадження безвізового режиму з Україною до саміту Україна-ЄС 24 листопада.