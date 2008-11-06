Азаров: кредит МВФ піде на погашення боргів західних банків

В умовах тотальної недовіри до політики українського уряду Міжнародний валютний фонд дуже зацікавлений у наданні Україні кредиту, щоб гарантувати повернення українських боргів західним фінансовим установам.

Таку думку висловив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ, повідомляє прес-служба депутата.

«Ці гроші не підуть у реальний сектор економіки, на підтримку наших вітчизняних підприємств, а підуть на повернення позик, які були зроблені раніше», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, Україна могла на вигідніших умовах залучити кошти від МВФ, якби уряд країни обрав іншу стратегію дій. М.АЗАРОВ вважає, що треба було на самому початку кризи мобілізуватися, продемонструвати, що Україна самостійно справляється з проблемами, що наша держава - надійний позичальник, а «зробили все навпаки».

Депутат зазначає, що зовнішній борг України знаходиться на абсолютно безпечному рівні, а говорити про дефолт немає ніяких підстав, «якщо, звичайно, політика уряду буде розумною».

Зокрема, М.АЗАРОВ критикує прийнятий антикризовий закон, стверджуючи, що «ТИМОШЕНКО виробила конфліктний і корупційний сценарій: безперечне відбирання банків, ручне управління державними і комерційними корпораціями, некомпетентна участь уряду в банківській діяльності. Все це прикриватиметься вимогами МВФ, але, по суті, буде банальною корупцією».

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

В.ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що перший транш ресурсів МВФ Україна одержить протягом найближчих 3-5 днів. Ці ресурси будуть зараховані до валютних резервів Національного банку України.