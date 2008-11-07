Гриценко: в країні існує небезпека соціального вибуху

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО виступає проти дострокових виборів у країні.

Про це він сказав у інтерв`ю газеті «Комсомольськая правда в Украине».

«Я проти дострокових виборів - країна не може собі дозволити чотири місяці хаосу та безвладдя», - сказав депутат.

За словами А.ГРИЦЕНКА, сотні потрібних країні законопроектів лежать у секретаріаті Верховної Ради. «Якби погодилися партійні вожді, повірте, за кожен з них на табло висвічувалося б не менше трьохсот голосів», - упевнений він.

На запитання, чи можлива ще коаліція, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Можлива, але є юридична проблема». Він зазначив, що, з одного боку, Конституція вимагає, щоб коаліцію створювали фракції, а не окремі депутати, а лідери фракцій не можуть домовитися. З іншого боку, за його словами, у парламенті понад триста депутатів, готових працювати, якщо їм запропонують інший спосіб об`єднання.

«Так давайте його шукати та домовлятися. Хай об`єднаються найбільші фракції - Партія реґіонів і БЮТ. Хай їх підтримають Блок Литвина, частина нашої фракції - НУ-НС. Захочуть комуністи - будь ласка, адже країна спільна!», - додав депутат.

На думку А.ГРИЦЕНКА, об`єднанню заважає «подразник - хто стане наступним Президентом». «А ним хочуть бути і ЮЩЕНКО, і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ. Далі - хто стане прем`єром? Хочуть і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ. Безвихідь, топчемося на місці», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що коли Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ усвідомлюють небезпеку, навислу над країною, тоді сядуть за стіл переговорів. «Хай підпишуть черговий універсал (хоч слово заїжджене) або пакт згоди. Поставлять жирну крапку на темі виборів. Створять робочу більшість у Раді. І разом сформують уряд. З нинішнім прем`єром, а якщо категорично не виходить - то з іншим, але тоді вже й на ЯНУКОВИЧІ не треба наполягати. І в парламенті, і за його межами можна знайти гідних кандидатів», - вважає він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, небезпека соціального вибуху в країні існує, і на це не можна заплющувати очі. «Будуть і охочі очолити акції протесту... Тому зараз украй важливо консолідувати владу для ефективної роботи та для чесної розмови із суспільством. Щоб не вирішувати проблеми економіки за рахунок простих людей. І щоб не демонструвати силу держави палицями, водометами та сльозогінним газом. Завдання влади - не допустити, запобігати конфлікту - це легше і в багато разів дешевше, ніж потім його локалізувати», - сказав він.