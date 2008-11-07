Ющенко пропонує викинути бюджет в кошик і почати все спочатку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд відкликати проект державного бюджету на 2009 рік з Верховної Ради і почати підготовку іншого проекту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

«Мене тривожить те, що ми не висловились по бюджету на 2009 рік», - сказав Президент.

«Очевидно, бюджет, який засланий у парламент, не є предметом для обговорення. Ми повинні обговорювати інший бюджет. Думаю, що його треба, Вікторе Михайловичу (ПИНЗЕНИК, міністр фінансів – УНІАН), відкликати і почати працювати над реальним бюджетом 2009 року», - зазначив В.ЮЩЕНКО.