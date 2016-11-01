Депутати пропонують маркувати російські товари в торговельних мережах

Про це 1 листопада під час брифінгу у Верховній Раді заявив один зі співавторів законодавчої ініціативи, народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій. Законопроект також підписали народні депутати Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Віктор Шевченко, Олександр Дубінін та Олександр Шевченко з міжфракційного об’єднання УКРОП.

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«Сьогодні ми внесли законопроект, який передбачає обов'язкове маркування всієї продукції країни-агресора і жорсткі санкції щодо порушників відповідної вимоги», – заявив Віталій Купрій. За словами нардепа, документом передбачені не лише штрафи, але й конфіскація продукції та виручки підприємців, які реалізують російські товари, не інформуючи про це споживачів.

Крім того, автори законопроекту наполягають на необхідності зобов'язати представників російського бізнесу в Україні розміщувати поруч з власними вивісками та логотипами напис «Це контролюється країною-агресором». Окремого маркування потребує й реклама російської продукції, яка розміщується на будь-яких носіях інформації – в брошурах, на білбордах чи в ЗМІ, наголосив Віталій Купрій.

«Всюди має бути маркування. Якщо це друковані засоби – не менше 10% від загальної площі реклами. Відповідно, телевізійна та радіореклама мають закінчуватися інформуванням про походження товару чи власника бізнесу», – додав нардеп.

Маркування російських товарів, так само як і санкції, мали бути запроваджені одразу після початку російської агресії в України, як того вимагали громадські активісти, зазначила у свою чергу народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

«Це потрібно робити зараз, якщо не було зроблено тоді», – наголосила нардеп.

За її словами, депутати з УКРОПу підготували кілька законопроектів, спрямованих на комплексну протидію Росії в економічній площині. Зокрема, представники партії запропонували парламенту вперше в історії України запровадити секторальні санкції щодо РФ, розпочавши з банківської сфери, та ініціювали закриття російських банків, які працюють на території України. Крім того, депутати з УКРОПу підготували пропозицію щодо створення окремого реєстру юридичних осіб країни-агресора.