Яценюк підкинув Тимошенко ідею

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією розробити і сформувати другий пакет антикризових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «антикризовий пакет-2 має включати в себе 12 пунктів».

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що найближчими днями уряд спільно з ВР зможе розробити відповідний антикризовий пакет.