Яценюк підкинув Тимошенко ідею
11:35, 10 листопада 2008Політика
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"Антикризовий пакет повертається!"
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією розробити і сформувати другий пакет антикризових законопроектів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що «антикризовий пакет-2 має включати в себе 12 пунктів».
А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що найближчими днями уряд спільно з ВР зможе розробити відповідний антикризовий пакет.
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