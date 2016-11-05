Українська влада має розширити повноваження НАБУ у зв'язку з оприлюдненням е-декларацій - посол США

Хвиля загального обурення корупцією, спровокована оприлюдненням електронних декларацій українських чиновників, свідчить про необхідність розширити повноваження НАБУ і прискорити створення в країні антикорупційного суду.

Про це надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявила в інтерв'ю ZN.UA.

Вона зазначила, що електронне декларування є початком, а не завершенням процесу боротьби з корупцією в Україні.

"Хвиля загального обурення корупцією свідчить про необхідність зберегти і розширити повноваження НАБУ, пов'язані з проведенням розслідувань, і як можна скоріше створити антикорупційний суд. Ми готові підтримувати зусилля уряду України в боротьбі з корупцією та розуміємо, що система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення і припинення корупційної діяльності", – зазначила Йованович, відповідаючи на запитання про загрозу перетворення е-декларування в етап амністування нечесно нажитих капіталів.

Посол зазначила, що перспективу притягнення корупціонерів до відповідальності повинні визначати український народ і уряд України.

За словами Йованович, американська сторона очікує від українських правоохоронців розслідувань, розкритих в ході декларування підозрілих фактів.

"Система електронних декларацій про активи служить своїй заданої мети — підвищити рівень прозорості серед високих посадових осіб. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи України своєчасно будуть виявляти і розслідувати підозрілі корупційні справи", – резюмувала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. В Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали понад 400 електронних декларацій, чиновники – 79.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.