Росія не визнає рішення суду Севастополя щодо кримських маяків

Порядок рішення спірних питань між Росією і Україною відносно Чорноморського флоту РФ (ЧМФ) визначений базовими угодами, підписаними урядами двох країн. З такою заявою виступив помічник головкому ВМФ Росії капітан I рангу Ігор Дигало, коментуючи рішення суду Севастополя, що визнав маяки власністю України.

"Згідно з базовими угодами, спірні питання повинні розв`язуватися на засіданні спеціальної комісії дипломатичним шляхом", - сказав, зокрема, Дигало.

Як повідомлялося раніше, 11 вересня Севастопольський Апеляційний господарський суд ухвалив вилучити з незаконного володіння Міністерством оборони Російської Федерації 22 навігаційно-гідрографічні об`єкти , в тому числі чотири маяки.

За словами голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Студентське братство" Олега Яценка, маяки "Тарханкутський", "Євпаторійський", "Солодунов", "Ай-Тодорський", згідно ухвали Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року належать Міністерству транспорту.

Лента.ру