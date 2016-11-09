Експерт пояснила, яку стратегію має обрати Україна після перемоги Трампа

Про це розповіла Альона Гетьманчук, директор Інституту світової політики, передає "Європейська правда".

За її словами, історія успіху України автоматично не гарантує уваги і підтримки з боку Вашингтона, але історія поразки України автоматично гарантує: Україна за нового президента буде списана із зовнішньополітичного та безпекового порядку денного США.

"На відміну від Хілларі Клінтон, Трамп суттєво менш обізнаний у тих справах України, які не стосуються конкурсу "Міс Всесвіт" і епізодичного контакту з окремими українськими олігархами. Але, як не парадоксально, це може зіграти і в плюс", - зазначила Гетьманчук.

Вона наголосила, що нині бачення України Трампом ще перебуває у процесі формування, а отже, у нас є можливість і потреба зробити так, щоб воно не формувалось виключно під впливом лекції Путіна новому американському президенту на тему "Україна – це навіть не країна".

Та, переконана експерт, на цьому шляху треба уникнути традиційних помилок Києва.

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"Одна з помилок, які Україна здавна робила і робить на американському напрямку – це спроба зобов’язати США допомогати нам. З новим президентом такий підхід, напевно, не матиме успіху", - прогнозує Гетьманчук.

Вона зазначила, що навряд чи Трамп приділятиме велику вагу домовленостям, досягнутим між Україною та його попередниками, зокрема й чоловіком Хілларі Клінтон. Зокрема, Будапештському меморандуму.

"Навіть якщо ці домовленості є політично зобов’язуючими для Вашингтона. Але це не означає, що старі ідеї та здобутки необхідно викидати в смітник. Трампа треба зацікавити", - переконана експерт.

Також вона додала, що поки нова адміністрація в США не буде по-справжньому зацікавлена в Україні – чи з допомогою нашого внеску в євроатлантичну безпеку, чи з допомогою реформаторського дива, чи з допомогою присутності в Україні стратегічних американських інвесторів, – відносини носитимуть стратегічний характер лише на папері.

"Зацікавити, а не зобов’язати – має стати слоганом української дипломатії на американському напрямку", - заявила вона.

Крім того, за словами Гетьманчук, результати виборів у США варто сприймати як ще один сигнал, що міжнародна кон’юнктура стає все більш несприятливою для України.

"Що ж до стримування російської агресії, то у нас наразі залишився один серйозний політичний союзник, здатний хоча б якось впливати на ситуацію навколо України – це Німеччина в особі канцлера Меркель", - розповіла директор Інституту світової політики.

"На жаль, народження нової України співпало у часі з народженням нової Америки та нової Європи. Для них нова Україна є значно менш важливою, ніж була для старої Америки та старої Європи", - підсумувала експерт.