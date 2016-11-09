Як Трамп може змінити світ після перемоги на виборах у США - ВВС

Прогнозують п'ять способів, як саме це може статися, передає ВВС.

Зміни у вільній торгівлі

Трамп вже погрожував скасувати низку угод про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою, оскільки вважає ці угоди причиною скорочення робочих місць у США.

Також він пропонував, щоб США вийшли зі СОТ.

Крім того, Трамп виступав за те, щоб накласти 45% мито на товари з Китаю і 35% - на товари з Мексики. Це, на його думку, сприятиме тому, що компанії не будуть переносити робочі місця на південь від кордону.

Зміни клімату

Трамп пригрозив "скасувати" Паризьку кліматичну угоду, яку в грудні 2015 року підписали понад 195 країн. також він заявляв, що припинить усе фінансування США на програми ООН з глобального потепління.

При цьому варто зазначити, що жодна окрема країна не може скасувати Паризьку угоду, але в разі відмови США від деяких її заходів, це завдасть значного удару документу.

Закриті кордони

Трамп протягом передвиборної кампанії сильно змінив свою позицію щодо імігрантів: спочатку він обіцяв збудувати стіну на кордоні США і Мексики й депортувати понад 10 млн нелегальних мігрантів.

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Але згодом політик пом'якшив свою позицію до "мільйонів злочинців", що живуть у США, і додав, що рештою мігрантів без документів займатимуться пізніше. Трамп також заявляв про "тотальну і повну заборону мусульманам в'їжджати до США", але згодом уточнив, що це просто пропозиція, а не його політика.

НАТО

Трамп не раз різко критикував Організацію Північноатлантичного договору та її членів зокрема, називаючи їх "невдячними союзниками, які користуються американською щедрістю".

Політик заявляв, що Штати більше не можуть дозволити собі захищати країни без адекватної компенсації, натякаючи, що хоче вивести американські війська, якщо за них не платитимуть.

Зазначається, що певною мірою Трамп озвучив давню стурбованість США тим, що більшість членів НАТО не дотримуються цілі виділяти щонайменше 2% ВВП на оборону.

Росія

Трамп неодноразово вихваляв Путіна, називаючи його сильним лідером й заявляючи про бажання мати хороші відносини з ним. Також він наголошував, що хоче "послабити тертя" з лідером РФ, але не уточнював, як саме це має статися.

Крім того, політик говорив, що здобув би більшу повагу Путіна, ніж Хілларі Клінтон чи Обама.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп став переможцем президентських виборів у США, обійшовши кандидата від демократів Хілларі Клінтон.