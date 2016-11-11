Після обрання президентом Трамп зміниться - експерт

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький, передає ТСН.

"Я не думаю, що це було шоу. Я думаю, він відчував пульс народу і намагався витиснути певний ентузіазм більш яскравими і палкими заявами, наче анти-істеблішментський кандидат. Але його оточення цілком істеблішментське, за винятком деяких агентів Росії, але останні не дуже помітні зараз", - сказав Каратницький.

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Експерт зазначив, що Трамп залучить у свою команду людей з великим управлінським досвідом, тому буде діяти у традиційному "республіканському фарватері".

"В основному це люди 60-70 років, які працювали в різних адміністраціях чи на міському рівні, чи на всенаціональному рівні. Як не дивно, ринок і біржа останніми днями піднялися. Це означає, що вони розуміють, що у Трампа є втілення багатьох істеблішментських сентиментів", - сказав Адріан Каратницький.