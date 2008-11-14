Тимошенко таємно зустрілася з Соросом у ресторані на Бориспільській трасі

Як стало відомо "Українській правді",минулої суботи Тимошенко провела конфіденційну зустріч з Джорджем Соросом, яка відбулася... у передмісті Києва.

Про це побачення українського прем’єра з фінансовим магнатом немає згадки в офіційній хроніці – воно тримається в секреті. Відсутня інформації про таку зустріч і в прес-службі Кабінету міністрів.

Про особливо таємний характер зустрічі свідчить і той факт, що про неї не знав виконавчий директор фонду Сороса в Україні Євген Бистрицький.

За інформацією "Української правди", 8 листопада Сорос зробив зупинку в "Борисполі", коли чартерним літаком прямував до іншої країни. Щоб не привертати уваги та зекономити час, Сорос відмовився їхати в Київ.

Тимошенко пішла назустріч побажанням 78-річного фінансового інвестора. Його зустріч з українським прем’єром відбулася в ресторані на Бориспільській трасі.

Орієнтовно це був ресторанний комплекс "Тіфліс-Любава". Запорукою збереження конфіденційності цього заходу було те, що власниками ресторану є депутат від БЮТ Таріел Васадзе.

За інформацією джерел "Української правди", функції перекладача для Тимошенко в розмові з Соросом виконував віце-прем`єр Григорій Немиря.

Ця людина є особливо довіреною і до українського прем’єра, і до американського мільярдера – до переходу в команду Тимошенко Немиря був головою правління фонду Сороса в Україні.

Теми, які обговорювали Сорос і Тимошенко в Борисполі, навряд чи колись стануть відомі українському суспільству.

Однак якщо колись факт її проведення буде визнано офіційно, то оголосять, що вона стосувалася, наприклад, процесів у світовій економіці та подолання глобальної кризи.

Водночас й інша причина зустрічі Тимошенко і Сороса лежить на поверхні – це наближення президентських виборів в Україні.

Американський мільярдер відомий своєю підтримкою демократичних інституцій. Так, Сорос активно фінансував громадянське суспільство з початку 2000 року, що в тих умовах грало на руку Віктору Ющенку і зрештою допомогло здолати адміністративний ресурс влади Леоніда Кучми на виборах 2004.

Варто додати, що це – не перша конфіденційна зустріч Тимошенко з представниками великого бізнесу. Так, стверджують джерела "Української правди", перебуваючи влітку на відпочинку, Тимошенко провела зустріч з Романом Абрамовичем.

У Європі факт проведення таємних переговорів державних чиновників з великим бізнесом неодноразово ставав причиною скандалів.

Однак нинішня поведінка Тимошенко є повною копією того, як поводив себе Віктор Ющенко напередодні минулих виборів президента. Відмінність у тому, що тоді Ющенко був лідером опозиції, а Тимошенко є представником влади, яка утримується за рахунок платників податків, що покладає на неї додаткові зобов’язання щодо прозорості у своїй діяльності.