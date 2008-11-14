Обама зустрінеться з Маккейном

Новообраний президент США Барак Обама зустрінеться зі своїм колишнім суперником-претендентом на пост президента від Республіканської партії Джоном Маккейном для обговорення подальшої спільної роботи, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на прес-секретаря Обами.

В ході зустрічі, яка запланована на понеділок, "обговорюватимуться подальші шляхи спільної роботи" для поліпшення функціонування уряду, сказала прес-секретар Обами Стефані Каттер.

"Добре відомо, що вони (Маккейн і Обама) обидва розділяють думку, що американці хочуть і заслуговують ефективнішого і продуктивнішого уряду, вони обговорять шляхи, щоб це перетворилося на реальність", - сказала Каттер. Очікується, що зустріч відбудеться в Чикаго.

Кілька днів тому в ефірі телеканалу Эн-Бі-Сі Джон Маккейн, який є заступником голови сенатського комітету зі збройних сил, повідомив, що має намір продовжувати роботу в політиці і повернутися в Сенат.

На виборах 4 листопада демократ Барак Обама отримав рішучу перемогу над республіканцем Джоном Маккейном. У своїй переможній промові після офіційних підсумків виборів, новообраний президент США висловив думку, що не проти працювати разом з республіканцями на загальне благо США.

РИА Новости