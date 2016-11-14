"Шанс є": Клімкін розповів, коли Україна може отримати безвізовий режим

Про це в ефірі ТСН на каналі "1+1" заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Він зазначив, що наразі питання полягає в тому, коли країни Європарламенту зможуть досягти компромісу.

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"Якщо вони зможуть це зробити наступного тижня, то у нас, звичайно, такий шанс є", - сказав Клімкін.

Він додав, що минулого тижня в Європарламенті проходили дискусії, які стосувалися процедури припинення дії угоди про безвізовий режим з третіми країнами, але домовленості не було досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Ради Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму і надав мандат на початок переговорів між інститутами ЄС.

На переконання президента України Петра Порошенка, Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.