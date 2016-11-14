У Народному фронті звинуватили Опоблок у фінансуванні мітингів "Батьківщини"

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Всі бачать, що фракція, де найбільше плачуть про газ і тарифи, фактично об’єдналася в проросійську "об’єднану опозицію" з "Окупаційним блоком" і голосує з ними синхронно. Вони разом імітують тепер акції протесту", - наголосив Максим Бурбак.

"Я повернувся з Чернівців. Проплачуть квитки для 75 працівників профспілок медичної галузі. Є інформація, що з Житомира 500 "ошуканих вкладників" везуть до Києва, а гроші їм видають у штабі Опоблоку", - заявив керівник фракції.

Він наголосив, що "Народний фронт" неодноразово звертав увагу керівництва СБУ щодо антиукраїнської діяльності телеканалу "Інтер" та прокремлівських нардепів, прізвища яких стали відомі із переписки прокремлівського політтехнолога Столярової – це народні депутати Каплін, Добродомов, Борислав Береза і колишній керівник адміністрації Януковича Льовочкін.

"Підготовлені Москвою масові вуличні акції, основною метою яких буде насправді розхитати ситуацію в країні для дочасних виборів до Верховної Ради, а потім і дочасних президентських виборів", - наголосив керівник фракції.

"Ми переконані, що кінцева мета цього - скасування запроваджених Яценюком санкцій та реформ, проголосувати закони, спрямовані на цілковиту зміну зовнішньополітичного курсу й виконання вимог Путіна. Крім того, організовані Москвою масові протестні акції будуть використані як виправдання для штучного "сепаратизму" в місцевих радах по Україні", - резюмував Максим Бурбак.