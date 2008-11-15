Мороз підбив підсумки перевороту Тимошенко та Ющенка

Нинішня економічна та політична криза в Україні сталася через дострокові парламентські вибори 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, таку думку лідер СПУ Олександр МОРОЗ висловив в ефірі програми «Свобода на Інтері».

За його словами, причиною кризи став антиконституційний переворот, який 2007 року «був організований за ініціативою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО руками Президента України Віктора ЮЩЕНКА». Мета розпуску парламенту 5-го скликання, організація антизаконного «путчу» зрозуміла: Ю.ТИМОШЕНКО необхідна максимальна концентрація влади та ресурсів перед стартом президентських виборів, додав О.МОРОЗ.

«Підсумки цього перевороту тепер бачать усі: рекордний урожай погнив фактично, селян збираються пограбувати, вчинивши із землею ті ж маніпуляції, що і з ваучерами, інфляція досягла 30%, настає масове безробіття», - сказав О.МОРОЗ.

Лідер СПУ також зазначив, що політичні партії виборцями повинні оцінювати за їхніми конкретними справами. «Нічого спекулювати на недосконалості виборчого законодавства або говорити, що Конституція “не така”. Це все маніпуляції, бажання втекти від відповідальності, забути про ті красиві гасла й обіцянки, які щедро лунали 2007 року: «Закон один для всіх», «Скасування депутатської недоторканності», «Бензин по 2,50», стабільність держави, парламент, який ефективно працює», - сказав О.МОРОЗ.

На відміну від нинішньої влади, СПУ може сказати, що конкретно вона зробила для людей, додав лідер партії. «Ми прийняли Конституцію, домоглися ухвалення і фінансування закону про дітей війни, а це пільги більш як 6 мільйонам ветеранів, домоглися зміни фінансування праці працівників освіти. Завдяки позиції соціалістів 2006 року вчителі почали отримувати гідну зарплату, особливо сільські вчителі», - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, для наведення ладу в Україні потрібно закінчити політичну реформу, ліквідувавши конкуренцію між гілками влади.