Нинішній парламент вже можна списувати в утиль?

Лідер всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що кризу в Україні можна подолати тільки докорінно змінивши владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТЯГНИБОК сказав сьогодні ефірі телеканалу "ВДТ-6" Вінницького обласного державного телебачення.

"ВО "Свобода" вважає, що цю кризу можна подолати завдяки докорінній зміні влади, тобто за умови проведення люстрації", - сказав він.

О.ТЯГНИБОК додав, що зміну влади можна здійснити або "на законодавчому рівні, або шляхом виборів".

"Україна зараз знаходиться у стані системної перманентної кризи. Ця криза має внутрішній характер, але була інспірована ззовні. Криза не тільки парламентська, політична і економічна, вона сьогодні зачепила практично всі сфери суспільства. І треба негайно робити рішучі кроки для її подолання", - вважає лідер ВО "Свобода".

За його словами, зокрема, нинішній парламент є недієздатним. Про це свідчать не тільки бійки та конфлікти у ВР, а, зважаючи на головну мету політичної боротьби - президентські вибори 2010 року, очевидно, що цей парламент вже не працюватиме конструктивно й ефективно.