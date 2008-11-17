Томенко: Ющенко домовляється з Януковичем - і це символічно

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, переконаний, що саме ініціатори відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР мають взяти на себе відповідальність за обрання нового спікера.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

М.ТОМЕНКО наголосив, що у ЗМІ вже з’явилася інформація, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО уже проводить відповідні консультації з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ без участі представників інших політичних сил. “Це символічно, оскільки саме ініціатори звільнення і повинні взяти на себе відповідальність за формування парламентської більшості та обрання керівника парламенту”, - сказав він.

Єдина проблема, на думку М.ТОМЕНКА, полягає у тому, що попри усі “мажорні та оптимістичні заяви”, обрання нового спікера є набагато складнішим питанням, ніж його відсторонення.

“Принципово важливо, щоб ініціатори відсторонення А.ЯЦЕНЮКА вже у вівторок запропонували нову кандидатуру”, - додав він.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що це необхідно з огляду на те, що головним завданням, яке потрібно вирішувати на сьогодні в Україні, є подолання наслідків економічної фінансової кризи.

При цьому він додав, що саме після обрання нового керівника парламенту Верховна Рада має приступити до ухвалення антикризових законопроектів.