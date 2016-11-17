Порошенко закликав ЄС надати Україні безвіз "без зволікань"

Президент Петро Порошенко закликав ЄС виконати свої зобов’язання та завершити процес надання безвізового режиму Україні. Про це глава держави написав у своєму Twitter.

Читайте такожСейм Литви закликав Євросоюз подовжити санкції щодо Росії

"Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання", – написав Порошенко.

Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 ноября 2016 г.

При цьому Порошенко привітав рішення комітету постійних представників країн-членів ЄС про механізм запуску безвізового режим для України.

"Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України", – зазначив він.

Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 ноября 2016 г.

Нагадаємо, ЄС на рівні послів ухвалив позицію на міжінституційні переговори щодо безвізу для України. Остаточне рішення ще повинні ухвалити Європарламент та Рада ЄС.

«Остаточне рішення має бути затверджено Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів. «17 листопада Комітет постійних представників погодив від імені Ради позицію на переговори щодо візової лібералізації для України. Комітет підтвердив пропозицію Комісії надати безвізовий в'їзд для громадян ЄС під час поїздок на територію України і для громадян цієї країни під час поїздок в ЄС на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду», - йдеться у рішенні.