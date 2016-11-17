В Раді пропонують заборонити чиновникам та нардепам відвідувати окуповані території

Народні депутати з УКРОПу Віталій Купрій, Валентин Дідич та Андрій Денисенко зареєстрували у Верховній Раді проект закону № 5415, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, перебувати на окупованій території».

Ухвалення документу має обмежити вплив країни-агресора на державних діячів та захистити їх від протиправних посягань окупантів, заявив під час брифінгу в парламенті Віталій Купрій. «Йдеться, зокрема, про народних депутатів і депутатів місцевих рад, працівників Кабінету Міністрів, представників правоохоронних органів, суддів, військових, які не перебувають при виконанні обов’язків», – заявив політик.

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За словами нардепа, в умовах гібридної війни службовцям, які займають відповідальні посади, перебування на окупованій території загрожує викраденням, застосуванням тортур чи ув'язненням за сфабрикованими кримінальними справами. Такі випадки обертаються не лише особистою трагедією для сімей заручників, але й значними фінансовими та дипломатичними втратами для країни, зазначив Віталій Купрій.

З іншого боку, спецслужби Російської Федерації на підконтрольних окупантам територіях отримують можливості для вербування українських чиновників та тиску на них. «Деякі державні службовці, приступаючи до виконання своїх обов'язків, отримують доступ до державної таємниці різних рівнів. При в'їзді таких чиновників у зону окупації Україна ризикує втратити ці таємниці», – додав член політради УКРОПу, народний депутат Валентин Дідич.

У разі ухвалення законопроекту порушникам заборони на в'їзд до окупованих територій загрожуватиме відповідальність у вигляді штрафу, а при повторному перетині кордону – позбавлення волі та права займати певні посади. Крім того, чиновникам буде заборонено їздити на відпочинок до Криму та витрачати там кошти, поповнюючи тим самим бюджет держави-агресора. Також документом пропонується законодавчо закріпити статус окупованих територій за зоною проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

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Відповідаючи на запитання про те, що запропонована ініціатива не дозволить державним службовцям, які мають родичів на окупованих територіях, відвідувати їх, Віталій Купрій зазначив, що це стане ще одним стимулом для патріотично налаштованих мешканців непідконтрольних Києву районів залишати ці території. Україна ж має створити належні умови для тих родин, які готові переселитися, та підтримати їх матеріально.