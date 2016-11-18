Трампу запропонували стратегію США щодо України

Такою є одна зі складових стратегії дій США щодо України, яку пропонують новообраноому президенту Дональду Трампу три юристи-міжнародники зі значним досвідом роботи в Україні: Джеффрі Берт, Джеймс Гітч, Пітер Петтібон та Томас Шиллінглоу, передає Голос Америки.

​"Важко назвати нагальніший пріоритет у закордонній політиці для президента Трампа, ніж вирішення надвзичайно шкідливого та потенційно катастрофічного конфлікту в Україні", - зазначають автори статті.

Вони пропонують "радикальну пропозицію з деескалації кризи в Україні, націлену на закладення підвалин програми примирення між США та Росією", яка складається із трьох кроків.

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Конкретна робота над "деталями" розробки цього пакету допомоги може дозволити учасникам процесу створити рамку вирішення складних політичних питань, які є серцевиною кризи:

1. Захід та Росія мають "погодитись не погоджуватись" щодо статусу Криму на невизначений період часу.

2. Сторони погоджуються на збереження статусу-кво Донбасу як частини України, забезпечивши дотримання режиму припинення вогню.

3. Створення допомогового пакету для економічного відновлення України за участю Росії, США та ЄС.

Кошти мають бути спрямовані на: відновлення інфраструктури; компенсації десяткам тисяч біженців та людям, які досі мешкають у зоні АТО, за завдані збитки та поранення.

Вони переконані, що ініціатива створення такого пакету має походити від адміністрації Трампа і може послужити "сигналом Путіну".