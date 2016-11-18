"Підбирайте слова": Гройсман знову відчитує у Раді - Мельничуку дісталося від прем'єра за образу міністра оборони (відео)

Останній критикував міністра оборони Степана Полторака, передає Еспресо.

"Пане прем'єр-міністр, у вас в уряді працюють злочинці, це - міністр оборони і його деякі заступники. По-перше, що вони зробили це більше 400 осіб позбавили місця роботи, незаконно. І по-друге, вони вас обманули щодо наданя учасників бойових дій. Прошу вас зробити незалежне розслідування і покарати винних", - звернувся Мельничук до прем'єр-міністра.

Читайте такожНа засіданні Кабміну між Аваковим та Данилюком виникла перепалка, довелося втрутитися Гройсману (відео)

У відповідь Гройсман відчитав нардепа.

"Я не вважаю, що міністр оборони України є злочинцем, у багатьох випадках, я думаю, можна сказати, що він є героєм, який у важкий період часу для нашої країни прийняв на себе надважку відповідальність. Тому, я попросив би підбирати слова, коли ми звертаємося до генерала армії, людини, яка стоїть на захисті нашої країни і сьогодні він потребує підтримки, а не критики", - відповів прем'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно відчитав віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який забув вимкнути мікрофон.

Гройсман переадресував питання нардепа Олега Мусія про ситуацію з пожежами на териконах віце-прем'єру Геннадію Зубку.

У свою чергу віце-прем'єр емоційно заявив, що вже дав відповідне доручення щодо ліквідації пожеж. "Я тут при чому? Є ДСНС, є Мінпаливенерго, яке за це несе відповідальність. Я дав доручення ДСНС, далі що з мене треба?", - заявив Зубко.

На це Гройсман відреагував: "Вимкни мікрофон. Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на...й звідси".