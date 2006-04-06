СБУ провела допити і обшук у ”Вечерних вестях”

Підставою для СБУ допитати редактора газети «ВВ» Олександра Ляпіна та журналіста Станіслава Речинського стала скандальна стаття «Полювання на Пукача: правда і міфи». Її було надруковано в газеті ще торік у жовтні і присвячено ізраїльській спецоперації з упіймання колишнього начальника департамента зовнішньої розвідки МВС України Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє "УРА-інформ". Співробітники СБУ не тільки вели допити, а й вилучили жорсткий диск з редакційного комп`ютера Станіслава. Виїмка диска проводилася в межах розслідування кримінальної справи № 285 за фактом розголошення державної таємниці (ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу - розголошення державної таємниці, яке потягло тяжкі наслідки).