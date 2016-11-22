Соціологи розповіли про рівень популярності українських політиків і партій
Найбільшу підтримку на виборах українці готові надати чинному президенту Петру Порошенко і його партії БПП "Солідарність".
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, якими володіє "ДС".
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У разі проведення парламентських виборів найближчим часом, найбільше голосів отримали б такі політичні сили:
- Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 13,3% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах)
- ВО "Батьківщина" - 12,2%
- Опозиційний блок - 10,6%
- Об'єднання "Самопоміч" - 8,9%
- Радикальна партія Олега Ляшка - 6,3%
- партія "За Життя" - 5,1%
- "Громадянська позиція" - 4,2%
- ВО "Свобода" - 3,1%
Інші політичні сили набрали б менше 3% голосів виборців кожна.
У випадку проведення президентських виборів найбільшу електоральну підтримку в першому турі виборів отримали б:
- Петро Порошенко - 16,2% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах)
- Юлія Тимошенко - 11,5%
- Юрій Бойко - 9,4%
- Олег Ляшко - 6,0%
- Андрій Садовий - 5,7%
- Анатолій Гриценко - 4,9%
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося в 118 поселеннях (67 - міських і 51 - сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.