У Нафтогазі стверджують, що Газпрому не винні ані копійки

НАК «Нафтогаз України» вкотре заявляє, що впродовж 2008 року єдиним постачальником імпортного природного газу в Україну була й досі залишається компанія RosUkrEnergo AG. «Нафтогаз» у зв`язку з цим заявляє, що не має жодної простроченої заборгованості перед ВАТ “Газпром”.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Як наголошується в повідомленні, згідно з оформленими актами прийому-передачі природного газу, заборгованість НАК "Нафтогаз України" за спожитий в 2008 році газ перед RosUkrEnergo AG становить 1,267 млрд. дол.

«Компанія робить все можливе для швидкого погашення цієї заборгованості», – говориться в повідомленні.

НАК “Нафтогаз України” закликає мас-медіа, політиків і експертів припинити штучні спекуляції навколо цього питання, оскільки вони можуть негативно позначитися на ході переговорів щодо постачання газу в Україну в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягнути з України борг з поставок газу з РФ, який становить 2,4 млрд. дол. «З боргом України потрібно остаточно визначитися і стягнути його або в добровільному порядку, або в примусовому. Так, як це встановлено чинним законодавством і в рамках наших двосторонніх відносин», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Після чого прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2.4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Зазначена заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.

21 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.