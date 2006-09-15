Чалий не збагне, ким був Янукович у Брюсселі

Експерти не розуміють аргументацію прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо причин відмови від Плану дій з набуття членства в НАТО, про що він заявив 14 вересня, перебуваючи у Брюсселі.

Про це заявили на прес-конференції в агентстві УНІАН голова Фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ, представник Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО та представник Центру ім.О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

“Ці заяви або свідчать про недостатню компетентність радників, або про лукавство політиків, які не бажають брати на себе відповідальність”, - сказав О.СУШКО, коментуючи, зокрема, обгрунтування В.ЯНУКОВИЧЕМ відмови від Плану дій тим, що населення недостатньо обізнане щодо НАТО. За словами експерта, План дій з набуття членства в НАТО якраз і передбачає, передусім, посилену інформаційну роботу держави серед населення щодо справжніх цілей і завдань Альянсу.

При цьому досвід 7 країн, які виконали дії, передбачені Планом дій, і приєдналися до НАТО у 2004 році, за словами О.СУШКА, свідчать про те, що населення за 7 років роботи з реалізації Плану дій стало набагато більш обізнаним щодо дій НАТО, і підтримка вступу до НАТО населенням в деяких країнах дуже сильно зросла.

“Уряд нагадує студента, якій закінчив певний курс і хоче залишитися на ньому повторно замість того, щоб іти далі”, - підкреслив О.СУШКО.

У свою чергу В.ЧАЛИЙ зауважив, що заяви українського прем’єра, зроблені у Брюсселі, викликають багато запитань, зокрема, щодо того, чи є ці заяви його особистою позицією чи позицією прем’єра, чи позицією лідера партії, а також чи відповідають ці заяви директивам, які, як правило, приймаються перед будь-якими переговорами колегіально.

Крім того, за словами В.ЧАЛОГО, є й питання до аргументації. Зокрема, за словами експерта, попри обіцянки більш повно інформувати населення про НАТО, на наступний рік у бюджеті на ці цілі передбачено лише 3 млн. грн., що набагато менше, ніж навіть в 2006 році.

“Для порівняння, на висвітлення діяльності народних депутатів в бюджеті наступного року планується спрямувати майже в тричі більше – 17 млн. грн.”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

Він також зазначив, що План дій з набуття членства, передусім, передбачає проведення різного роду реформ: соціальних, економічних, судових тощо. При цьому відмова від такого плану разом із задекларованим бажанням втілювати реформи призводять до втрати ще одного елемента контролю за владою з боку громадянського суспільства, вважає експерт.

“Можливо, уряд не хоче брати додаткові зобов’язання, які можуть бути проконтрольовані”, - припустив В.ЧАЛИЙ.

І.КУЧЕРІВ, у свою чергу, зазначив, що Центр “Демократичні ініціативи” розробив індикатори оцінки поінформованості населення. При цьому, за даними опитувань в листопаді 2005 року та червні 2006 року, рівень поінформованості не змінився. “Ми будемо й надалі відстежувати рівень поінформованості населення”, - сказав І.КУЧЕРІВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня у Брюсселі прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна поки відкладає бажання вступити до НАТО через публічну опозицію та політичну ситуацію в країні.