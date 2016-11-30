Дещиця пояснив, як визнання Польщею подій на Волині геноцидом вплинуло на відносини з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав під час відеовключення в Українському кризовому медіа-центрі.

«Воно так само, як і фільм «Волинь», внесло певний несмак у відносини. Трішки незрозуміло, навіщо треба було ухвалювати таке рішення односторонньо, якщо обидві сторони були в цьому задіяні і ці події не до кінця досліджені», - сказав Дещиця.

Він висловив задоволення рішенням Верховної Ради України щодо цих подій. «Я задоволений тим, що українські парламентарії гідно відповіли на це рішення польського парламенту не за принципом «око за око, зуб за зуб», а прийняли рішення, яке набагато виваженіше, набагато значиміше і має під собою стратегічне бачення», - заявив Дещиця.

На переконання посла, рішення Сейму про визнання трагічних подій на Волині геноцидом можна було б кваліфікувати «більше як односторонню політичну декларацію».

«Українські парламентарії кілька разів зверталися різними каналами і на різних рівнях до польських колег, щоб разом ухвалити спільний документ, який би дав оцінку тим подіям Другої світової війни, тим більше, що в тих подіях гинули не тільки поляки, а й українці, євреї, чехи. На жаль, польські парламентарії вирішили, що їм достатньо інформації чи обґрунтування, яке було надане їм Інститутом національної пам’яті Польщі, та ухвалили таке рішення», - сказав Дещиця.

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Він повідомив, що у Львові відбудеться засідання українсько-польської Міжпарламентської асамблеї, і «це хороший сигнал до того, що ми можемо знаходити ґрунт для дискусії, для спілкування, для ухвалення спільних рішень, незважаючи на те, що в кожної із сторін можуть поки що бути різні підходи і бачення спільної історії, яка стосується Волині».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.