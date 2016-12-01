РФ хоче відновити КПП "Довжанський" для збільшення потоку людей та вантажів на окупований Донбас – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

"За наявною інформацією, російська сторона розробила проект проведення відновлювальних робіт на тимчасово непідконтрольному українській владі пункті пропуску для автомобільного сполучення "Довжанський", - зазначив він.

"У контексті проведення підготовчих робіт наразі на території пункту пропуску здійснюється демонтаж пошкоджених російською ж стороною інфраструктурних об'єктів, а також облаштовується насип для розширення проїжджої частини", - додав Слободян.

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За його даними, основні відновлювальні роботи окупанти планують розпочати навесні 2017 року.

Представник Держприкордонслужби зауважив, що ці дії дозволять російській стороні розширити можливості з незаконного переміщення на тимчасово окуповану території України осіб та вантажів, в тому числі, військового призначення.