Україна пов'язала подальше виконання Рамкового рішення з демілітаризацією Дебальцевого

Про це прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

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«Під час роботи підгрупи з безпеки Україна в черговий раз порушила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 2014 р., відповідно до якої Дебальцеве має перебувати під контролем України. Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів може відбутися після демілітаризації Дебальцевого», - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петровському і Станиці Луганській.

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1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня - в Петровському.

На 9 жовтня було заплановано відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли російсько-терористичними військами позицій Збройних сил України строки відведення було перенесено.

Довідка УНІАН. 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що Україна наполягає на продовженні розведення військ на Донбасі, і після розведення сил у районах Золотого, Петровського і Станиці Луганської, ця робота має продовжитися ще в чотирьох місцях, зокрема, має бути проведена демілітаризація Дебальцевого.

«Українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково були присутні Дебальцеве, як місце, де ми повинні забезпечити демілітаризацію цього району, бо за меморандумом від 19 вересня і 12 лютого - ця територія була під контролем українських військових, і ми вважаємо, що це значною мірою сприятиме встановленню процесу деескалації, і це буде досить ефективно», - сказав Порошенко.

20 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не згодна з поверненням окупованого Дебальцевого під контроль України. За його словами, робота з цього питання продовжуватиметься на рівні міністрів і помічників.