Дуда: світ повинен вирішити конфлікт на Донбасі, але не шляхом заморожування

Про це він сказав у Варшаві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, яка транслювалася в ефірі «5-го каналу».

Лідер Польської держави заявив, що після падіння «залізної завіси» в кінці 1980-х - початку 1990-х років, Росія знову намагається ділити Європу на зони впливу, порушує неподільну територіальну цілісність незалежної і суверенної держави, якою є Україна".

"Я переконаний, що не тільки Польща, але і вся міжнародна громадськість ніколи з цим фактом не погодиться. І Польща стоїть поряд з Україною і підтримує Україну в її боротьбі за повернення територій, а також за те, щоб збройний конфлікт скоріше закінчився, щоб не гинули люди", - заявив Дуда.

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Як зазначив президент Польщі, сьогодні глава Української держави поінформував його, що за останню добу загинули два солдати на сході України, де ситуація неспокійна і де весь час йдуть обстріли.

"Якщо б не було цих інцидентів не було б смертей українських солдатів. Сьогодні велике завдання Європи і світу покласти край такій ситуації, але не шляхом заморожування цього конфлікту", - заявив Дуда і додав важливість створення умов, щоб Україна повернула контроль над своїми східними кордонами.