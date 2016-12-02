Комітет ЄП може проголосувати за режим призупинення "безвізу" 8 грудня – журналіст

Про це брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк написав у Twitter.

"Комітет Європарламенту з громадянських свобод встановив дату можливого голосування за механізм припинення безвізового режиму 8 грудня", - написав він.

the EP's civil liberties committee has put a possible vote on the suspension mechanism on the agenda for 8 Dec. #Ukraine#Georgia#Kosovo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2016

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Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду в першому читанні механізму реагування на міграційні виклики в ЄС було визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про введення процедури зупинення безвізових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах, механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС. Засідання тристоронньої групи (Європарламент, Європейська рада і Словаччина, яка головує в ЄС у другому півріччі 2016 року), яке відбулося 29 листопада в Брюсселі, завершився без конкретних результатів.

24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року. Також він звернув увагу, що, очевидно, Раді ЄС та Європарламенту необхідно досягти угоди щодо чітких шляхів і коштів при введенні механізму припинення візових режимів з третіми країнами.

Перед самітом Україна-ЄС 24 листопада президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму призупинення дії Шенгенської угоди з третіми країнами. За його словами, зауваження до механізму призупинення мають не тільки Франція, але і Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що безвізовий режим для українців з боку ЄС запрацює відразу після узгодження механізму його зупинення.