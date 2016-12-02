Лавров різко висловився про окупований Крим

У Римі на конференції з проблем Середземномор'я глава російського МЗС різко висловився про анексований Крим. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова процитувала слова Сергія Лаврова у своєму Facebook.

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На питання журналіста про те, як можна вирішити проблему Криму, Лавров відповів: "Крим - не проблема. Крим - територія Російської Федерації".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська "влада" заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.