"Право керувати всім світом": Єльченко розповів про перспективу скасування права вето в Радбезі ООН

Про це розповів постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко, повідомляє Радіо Свобода.

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"Що стосується права вето, то йдеться, звичайно, не тільки про Російську Федерацію, а про всіх п’ятьох членів Ради безпеки. Якщо б ми говорили про необхідність скасування права вето щодо однієї конкретної країни, можливо, вдалося б це швидше зробити, але оскільки це стосується всіх 5 країн, то зрозуміло, що ніколи жодна з них не відмовиться добровільно від такого права. Права, як раніше говорили, керувати всім світом", - зазначив він.

За його словами, для того, щоб скасувати право вето, треба внести зміни до статуту ООН.

"Але, дійсно, оскільки рішення Ради безпеки є обов’язковими для виконання, то ця основна п’ятірка, яка вирішує долі інших країн, регіонів, вважає, що це право вето є запобіжником того, щоб хтось у них це право не відібрав. А якщо говорити юридичною мовою, для того, щоб скасувати право вето, треба внести зміни до статуту ООН. Для того, щоб внести ці зміни, треба про них спочатку домовитись, потім, згідно з ти же статутом, має бути скликана конференція усіх країн-членів ООН, яка має це затвердити, а після цього всі парламенти, тобто, 193 парламенти мають ці зміни ратифікувати. Уявіть собі, скільки це забере часу, навіть якщо буде така згода і така готовність", - пояснив Єльченко.

Разом з тим, він додав, що, на його думку, "розмови ці припиняти не варто, тому що світ не стоїть на місці, хто знає, що буде через 5-10 років, і треба тримати п’ятірку в постійному тонусі. Щоб вони розуміли, що не всі згодні з сьогоднішньою ситуацією".