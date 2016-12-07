У затриманого при спробі втечі до "ДНР" екс-голови "Київенергохолдингу" знайшли іменний годинник від Путіна

Екс-голову компанії "Київенергохолдинг" Юрія Бондаря затримали у справі щодо розкрадання коштів з державного бюджету в особливо великих розмірах. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"Прокуратурою м. Києва разом з Нацполіцією та СБУ в рамках справи про розтрату державних коштів в особливо великому розмірі затримано екс-керівника Київенергохолдингу Ю. Бондаря, причетного до відчуження акцій, належних громаді столиці", - заявив він.

"Затриманий готувався до втечі на територію так званої "ДНР". Знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна - красномовне свідчення союзу п'ятої колони і криміналу", - додав Луценко.

У прес-службі прокуратури Києва, своєю чергою, вказали, що затриманий причетний до незаконного відчуження у 2007 році пакету акцій АК "Київенерго" вартістю понад 77 млн грн.

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"На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодінням шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2010 р. у Київській міськдержадміністрації заявили, що АТ “Київенергохолдинг” повернуто київській громаді. Влада міста повідомила, що територіальна громада столиці тепер володіє 61% акцій акціонерного товариства. На зборах акціонерів, ініційованих столичною владою, було затверджено новий склад наглядової ради товариства. Саме тоді Бондаря на посаді керівника компанії змінив Євген Фоменко.

Варто зазначити, що раніше військова прокуратура спільно з СБУ затримала і провела обшук у колишнього першого заступника голови Державної податкової служби генерал - полковника Головача. Серед речей, виявлених під час обшуку, повідомлялося зокрема про бюст екс-президента України Віктора Януковича.