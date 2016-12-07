Геращенко про трагедію в Княжичах: Аваков нестиме політичну відповідальність за події в МВС

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

При цьому він зазначив, що політичну відповідальність за події в МВС Аваков понесе в будь-якому випадку.

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"Арсен Аваков є міністром внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ не здійснює безпосередньо керівництво Нацполіцією. Конкретно цією операцією займалися співробітники поліції на рівні Києва, на рівні районів Києва. Тому є чистим популізмом займатися питанням перекладання відповідальності на міністра. Він несе політичну відповідальність за події в МВС, і він її понесе в будь-якому випадку", - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції. Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.