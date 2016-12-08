Луценко підтвердив, що подання про надання українського громадянства Новинському підписував Порошенко

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що тодішній міністр економіки України Петро Порошенко підписував подання про надання українського громадянства нинішньому народному депутату України Вадиму Новинському.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні парламенту у відповідь на слова Новинського, що саме Порошенко підписував подання про надання йому громадянства.

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Він зазначив, що в поданні до Верховної Ради “немає жодного згадування про громадянство, але пан Новинський захотів показати підпис Порошенка”.

“Так, це правда. Міністр економіки не один і не два рази підписував відповідні папери”, - наголосив генпрокурор.

При цьому Луценко, що Новинський прийняв громадянство України, але не вийшов “з Руського міру”. Він зазначив, що в Росії кажуть, що “в людях ангел, вдома чорт”. При цьому додав, що “там же в Росії також є ще одна дуже гарна приказка - миром, собором і чорта поборем”.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича.

Це рішення підтримали 228 депутатів. Сам Вадим Новинський був під час голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Як відомо, 7 грудня Новінський запевнив, що не збирається їхати з країни у випадку зняття недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новінського до кримінальної відповідальності. Комітет вирішив звернутися до Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко просив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення Драбинка.