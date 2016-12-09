Онищенку з "плівками" протегує Кремль, захищати Україну будуть британські адвокати - АП

В АП заявили лише, що юридична компанія Atkins Thomson захищає інтереси України, передає "Українська правда".

"Олександр Онищенко (Кадиров) – підозрюваний у створенні організованого злочинного угруповання, корупції і державній зраді на користь Росії. Щоб уникнути відповідальності, він залишив Україну і розгорнув за її межами голослівну і не підкріплену ніякими доказами дискредитаційну кампанію проти керівництва України", – заявляють в команді Порошенко.

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"Ця справа давно вийшла за межі особистої кампанії проти Петра Порошенка і сталв елементом інформаційної війни Росії проти України. В цих умовах Atkins Thomson, одна з найвідоміших у сфері медіа-права юридичних компаній, захищає інтереси України", – додають там і радять уточнювати у цих юристів.

Раніше іноземний журналіст Максим Такер заявив, що адвокати Порошенка нібито пригрозили судитися з британськими ЗМІ за поширення заяв депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка про підкуп парламентаріїв в інтересах президента України.

Проте 9 грудня Такер написав у Twitter, що не може опублікувати лист британських адвокатів Порошенка, – і разом з тим запевнив, що він не єдиний британський журналіст, який отримав такий лист.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили про готовність зустрітися з Онищенком для отримання «записів» в тому місці, де буде зручно обом сторонам. Нещодавно Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка.

Депутат стверджує, що він протягом року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у скуповуванні за готівку голосів у Верховній Раді, яке відбувалося через нього і декілька інших депутатів. 6 грудня було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито з народним депутатом Олесем Довгим.

На записі співрозмовники обговорюють схему його звільнення від кримінальної відповідальності. Довгий вже підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.

*** 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.